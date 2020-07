Alcuni indizi nelle ultime settimane hanno suggerito che la serie iPhone 12 non includerà EarBuds o un caricatore nella confezione. Tuttavia, un recente rapporto online, suggerisce che ci sarà ancora un cavo e sembrerà diverso da quello fornito con gli iPhone precedenti.

Secondo un leaker di Twitter chiamato L0vetodream, Apple potrebbe includere un cavo intrecciato nella scatola anziché uno ricoperto di plastica. Questo è qualcosa che la fonte ha già riferito in precedenza, ma ora sono state fornite anche prove fotografiche.

iPhone 12 arriverà in ritardo a causa della pandemia di Covid-19

Si dice che i cavi intrecciati siano più durevoli, e quindi probabilmente dureranno più a lungo con l’uso dello smartphone. Prendi queste informazioni con un pizzico di sale per ora perché non sappiamo molto sulla fonte da dove proviene. Inoltre, il tweet originale in cui è stato condiviso è stato rimosso da allora senza una spiegazione del perché.

Nell’immagine condivisa da L0vetodream viene specificato che il cavo nero è progettato per Mac e quello specifico per iPhone 12 è il cavo bianco. La fonte non è stata in grado di confermare se questo sarebbe stato incluso nella confezione di tutti i modelli di iPhone 12 o se fosse limitato a solo alcuni dispositivi. È possibile che alcuni dispositivi ricevano ancora un cavo di plastica o nessun cavo.

Ad esempio, iPhone 11 Pro e Pro Max dispongono entrambi di un cavo da Lightning a USB-C, ma l’iPhone 11 dispone di Lightning a USB-A. È possibile che la società decida di utilizzare un approccio simile per iPhone 12 e includa questo cavo riprogettato solo su alcuni dispositivi.

Si dice che l’iPhone 12 sia in ritardo dopo la pandemia di Covid-19, e ciò potrebbe significare che non vedremo l’introduzione del nuovo smartphone di Apple fino a ottobre di quest’anno.