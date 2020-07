La presentazione dei nuovi iPhone 12 sembra essere sempre più vicina e a riguardo le indiscrezioni emerse non sono poche. Negli ultimi giorni, ad esempio, alcune notizie hanno dato modo di conoscere le possibili date nelle quali il colosso di Cupertino potrebbe fissare il lancio di vari device. Si presume, dunque, che la presentazione ufficiale di iPhone 12 possa avvenire l’8 settembre e che, in tale occasione, Apple possa procedere anche con la presentazione di Apple Watch 6, Apple Glass e iPad. Quanto recentemente emerso, inoltre, data al 27 ottobre un secondo evento durante il quale il colosso potrebbe presentare i nuovi MacBook.

Le date in questione placano parzialmente l’impazienza degli utenti che, ormai da tempo, attendono il lancio dei nuovi dispositivi. Un lancio posticipato per ovvi motivi legati alla pandemia, ma non solo.

Apple: dopo il lancio di iPhone 12 potrebbe essere difficile procedere con l’acquisto!

Alcune considerazioni condotte dall’analista Ross Young in merito alla necessaria posticipazione del lancio dei nuovi iPhone lasciano intuire che la disponibilità iniziale degli smartphone potrebbe non essere garantita a tutti gli utenti. Inizialmente, quindi, si presume che non tutti potranno procedere con l’acquisto senza riscontrare difficoltà nel reperire i dispositivi del colosso.

I motivi sono abbastanza ovvi e legati alla pandemia di Coronavirus ma non è tutto. A quanto pare, il colosso di Cupertino sta affrontando un ritardo di almeno un mese nella produzione dei display necessari per i dispositivi da 6,1 e 6,7 pollici. In particolar modo a causare il disagio sarebbe la produzione del display previsto per iPhone 12 Pro.

In sostanza i disguidi appena esposti potrebbero rendere impossibile l’acquisto immediato dei dispositivi Apple.