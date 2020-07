Sembra che FIFA 21 stia facendo importanti aggiunte alla sua modalità Carriera. Le modifiche arrivano dopo anni di critiche per la mancanza di cambiamenti significativi nella modalità all’interno del titolo di EA.

Annunciato sul sito Web di FIFA 21, EA Sports ha messo in evidenza 8 modifiche chiave e aggiunte alla modalità carriera, la maggior parte delle quali sembra dare maggiore enfasi al lato gestionale del gioco.

Fifa 21 si prepara al lancio per console di nuova generazione

Il più grande cambiamento menzionato finora sembra essere un’esperienza di gestione simile a quella di Football Manager. Interactive Match ti permetterà di saltare dentro e fuori le partite, ad esempio per i calci di punizione, mentre usi la vista di gestione per apportare modifiche tattiche man mano che il gioco procede.

Il sistema di crescita dei giocatori è stato rinnovato e ciò darà agli utenti la possibilità di avere una visione più attiva dello sviluppo dei giocatori in allenamento. Potrai addestrare i giocatori in nuove posizioni, ad esempio spingendo un terzino destro in un’ala destra.

Un altro attributo completamente nuovo è il Match Sharpness. Esso controlla il rendimento dei tuoi giocatori in “momenti cruciali” – presumibilmente, oltre ai livelli di fitness, ciò potrebbe comportare una maggiore necessità di rotazione della squadra. Sarai in grado di organizzare sessioni di allenamento di gruppo che migliorano la nitidezza dei giocatori, incluso il completamento o il contrasto dell’allenamento.

Tenevi pronti per inizio ottobre

Un’altra aggiunta simile a quella di Football Manager è quella della gestione attività; questa modalità ti consente di gestire la quantità di allenamento e la quantità di riposo che la tua squadra otterrà tra le partite.

Inoltre, EA Sports afferma che i tuoi avversari controllati dal computer ora agiranno in modo più intelligente quando attaccano e difendono. Prima di iniziare la tua carriera, sarai in grado di impostare elementi che rendono l’esperienza più o meno realistica, tra cui “Trasferimenti autentici” (non ancora specificati al riguardo).

FIFA 21 uscirà il 9 ottobre su PS4, Xbox One e PC. Arriverà come gioco di nuova generazione alla fine di quest’anno, con un aggiornamento gratuito per coloro che hanno acquistato edizioni di nuova generazione.