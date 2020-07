Euronics si butta nella mischia di SottoCosto comparsi ufficialmente sul territorio nazionale, proponendo al pubblico una personalissima versione, di una delle promozioni più amate e richieste dall’acquirente medio.

Fino al 2 agosto 2020, solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Nova, quindi non sul sito ufficiale o altrove in Italia, il cliente potrà prima di tutto approfittare del Tasso Zero. Superando la cifra di 299 euro, infatti, sarà possibile richiedere un finanziamento in 20 mensilità con addebito diretto sul conto corrente bancario.

Volantino Euronics: tantissime offerte per tutti i gusti

Osservando da vicino il mondo degli smartphone, il volantino Euronics racchiude alcune ottime occasioni da non lasciarsi sfuggire, tra queste annoveriamo Xiaomi Redmi Note 8T a 149 euro, Huawei P Smart 2019 a 149 euro, P 40 Lite 5G a 329 euro, P30 Lite New Edition a 249 euro, P Smart S a 219 euro, Galaxy A41 a 259 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Galaxy A51 a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 219 euro, Xiaomi redmi Note 9S a 189 euro, Xiaomi Mi 10 lite 5G a 349 euro o Oppo A5 2020 a 139 euro.

Se interessati invece al mondo dei wearable, non mancano soluzioni anche in questo senso, infatti si potranno acquistare Apple Watch Serie 3 a 249 euro, Watch GT2 a 149 euro o Xiaomi Mi Band 4 a 29,90 euro.

Tutte le compravendite possono essere completate, lo ricordiamo, solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, non altrove in Italia o sul sito ufficiale.