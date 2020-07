Molte persone potrebbero incontrare difficoltà di ricezione Digitale Terrestre dopo un aggiornamento partito lo scorso Giugno 2020 dalle Regioni del Nord Italia. Infatti comincia a prendere piede il DVB T2, sistema evoluto per la trasmissione dei canali RAI e MEDIASET.

Per il momento siamo in piena fase di ottimizzazione con i network pronti a lasciare il posto ai canali in alta definizione. La presenza dei doppi canali verrà meno cosicché emittenti come Canale 5 (numero 5) e Canale 5 HD (numero 505) possano ricongiungersi sotto un unico canale. Non tutti, come detto, potrebbero ricevere correttamente i programmi sul proprio televisore. Scopriamo come risolvere la situazione.

Come risolvere i problemi del DVB T2

Senza scomodare un tecnico o un antennista diciamo che tutto il lavoro si può fare gratuitamente a casa. Acceso il televisore aggiorniamo la lista dei canali ed individuiamo i numeri 100 e 200. Questi sono canali test gratuiti che permettono di verificare la compatibilità del decoder integrato con il segnale DVB T2 che usa il codec HEVC.

In caso di televisori prodotti dopo il 1 Gennaio 2017 il test sarà sicuramente positivo e non sarà necessario nessun intervento. In altri casi, invece, potremmo ritrovarci con esito negativo e necessità di cambiare TV e decoder. La scelta tra l’una e l’altra opzione è soggettiva. Potremmo preferire il cambio TV in mancanza di un display HD che faccia apprezzare a pieno la qualità dei canali. In alternativa basterà il solo decoder esterno da collegare tramite SCART o ingresso HDMI.

L’ipotesi del solo componente esterno implica la conoscenza dei nuovi Bonus TV che, fino ad esaurimento fondi, stanno concedendo il decoder Gratis grazie all’iniziativa concepita dal Ministero per lo Sviluppo Economico che tramite il suo sito mette a disposizione una lista di modelli tra cui scegliere. Al cliente viene richiesto di compilare la modulistica per l’auto-dichiarazione ISEE da presentare in negozio. Esibendo l’estratto dei redditi è possibile uscire dal negozio con il decoder omaggio. Questo si potrà usare per ricevere nuovamente tutti i canali.