Solamente oggi, 27 luglio 2020, da Carrefour sono stati attivati sconti veramente speciali, tantissimi smartphone, sia di fascia alta che appartenenti alla medio mercato della telefonia mobile, possono essere acquistati spendendo pochissimo.

Tutte le compravendite, come sempre accade da Carrefour, possono essere completate esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove. L’utente che spenderà più di 199 euro potrà comunque richiedere un finanziamento senza interessi, in modo da versare quanto dovuto in comode rate fisse tramite il proprio conto corrente bancario.

Volantino Carrefour: queste offerte fanno davvero sognare

I top di gamma sono effettivamente coinvolti in una campagna promozionale quasi senza precedenti, almeno per quanto riguarda Carrefour; tra i migliori annoveriamo Apple iPhone 11 Pro, Galaxy S20 e iPhone Xr. I prezzi non sono proprio i più bassi mai visti, raggiungono precisamente 1049, 749 e 699 euro, naturalmente per tutte versioni completamente sbrandizzate.

Nella fascia media del mercato non manca sicuramente l’ottimo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, uno smartphone che sta facendo discutere moltissimo, sopratutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, attualmente disponibile a soli 399 euro.

Scendendo infine sotto la soglia teorica dei 300 euro incrociamo altre piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, tra queste annoveriamo Xiaomi Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9, due ottimi terminali acquistabili a 299 e 229 euro.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Carrefour discusso direttamente nel nostro articolo, consigliamo l’apertura immediata delle pagine inserite poco sotto come galleria fotografica (i prezzi sono validi solamente oggi).