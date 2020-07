Bennet abbassa tutti i prezzi di vendita dei principali prodotti in commercio, riuscendo nel contempo a soddisfare il più possibile le richieste di quei consumatori che vogliono spendere il meno possibile su ogni acquisto effettuato. La campagna promozionale è attiva ovunque in Italia fino al 5 agosto, salvo un esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili.

Il volantino che andremo a raccontarvi, come è indicato poco sopra, risulta essere fruibile solamente in negozio, non sul sito ufficiale aziendale o presso altre location. I prodotti acquistati prevedono una garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare direttamente nel punto vendita d’acquisto, e sono tutti in versione no brand (aggiornamenti rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico).

Bennet: queste offerte aiutano a risparmiare

La punta di diamante del volantino Bennet è l’Apple iPhone 8, uno smartphone non proprio più recentissimo, ma ancora ottimamente in grado di tenere testa alle nuove proposte del 2020, sopratutto nella fascia di prezzo dei 379 euro. I modelli di casa Android sono tutti più economici, infatti si possono acquistare Alcatel 1 alla modica cifra di 59 euro, Samsung Galaxy A20e a 139 euro, per finire con il Samsung Galaxy A70 scontato di ben 100 euro rispetto all’ultimo prezzo, arriva a costare soli 269 euro.

Tutti i prezzi indicati sono da considerarsi esclusivamente validi nei punti vendita fino al 5 agosto 2020, le scorte potrebbero essere limitate, sopratutto nel caso del Samsung Galaxy A70, soli 400 pezzi in tutta Italia.