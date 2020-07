WindTre ha in serbo per gli utenti italiani un’offerta davvero da non perdere, alcuni fortunati consumatori stanno ricevendo SMS con la possibilità di richiedere l’attivazione della cosiddetta Go 50 Fire+, la promozione da 6,99 euro al mese con annessi 50 giga di traffico dati.

Disponibile solamente nei punti vendita, ma ricordiamo tramite invito diretto da parte di WindTre, la promozione nasce per soddisfare le esigenze del consumatore che è pronto a tornare sotto l’egida dell’azienda, e vuole il massimo con il minimo sforzo. Al suo interno è stato posizionato un bundle ormai molto comune, parliamo infatti di 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti e 200 SMS verso altrettanti numeri di telefono.

WindTre: la promozione costa davvero poco

Il prezzo fisso da corrispondere, tramite credito residuo della SIM ricaricabile, è sicuramente uno dei suoi punti di forza, soli 6,99 euro al mese a tempo indeterminato. Non sono comunque presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che si potrà decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza incappare in penali di alcun tipo.

Inizialmente viene richiesto il versamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, mentre la promozione viene proposta a titolo completamente gratuito. La suddetta è attualmente disponibile in versione SMS winback o attack, nel caso in cui si voglia richiedere lo stesso bundle, ma in versione operator attack, allora si dovrà virare verso una Go 50 Top+, disponibile in tutti i punti vendita per gli utenti che si ritrovano in uscita da Iliad o da un MVNO.