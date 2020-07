Vodafone lancia tre offerte fino a 50GB, costano meno di 10 euro

Vodafone ha attraversato una lunga trafila prima di diventare il gestore più utilizzato in Italia e non solo. Anche in Europa infatti l’azienda risulta la più presente grazie anche alla sua rete 4G che è la più estesa in tutto il continente.

Sono cambiate intanto molte cose, visto che la concorrenza è stata in grado di prendere le misure e soprattutto il sopravvento. Ora Iliad sta dimostrando di averne di più, soprattutto da quando ha cominciato a rubare utenti a Vodafone. Il gestore colorato di rosso però vuole rispondere per le rime, e proprio per questo motivo ha pensato ad una nuova campagna promozionale. Sono nate pertanto tre offerte di altissimo livello che includono fino a 50GB.

Vodafone: le migliori offerte arrivano con la campagna promozionale estiva, si arriva fino a 50 giga

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga