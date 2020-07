Unieuro si riprende la scena del mercato della rivendita di elettronica con il lancio di un volantino davvero stratosferico, il giusto mix di offerte e di prezzi incredibilmente bassi tra cui gli utenti possono scegliere per risparmiare il più possibile.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere completati sia online che in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale; coloro che opteranno per un acquisto sul sito, lo ricordiamo, potranno anche approfittare della spedizione gratuita, a patto che spendano più di 49 euro.

Volantino Unieuro: il risparmio è senza precedenti

Il volantino Unieuro abbraccia tutti gli utenti italiani proponendo in promozione uno dei migliori device del momento, il Samsung Galaxy S20 può infatti essere acquistato con un esborso di soli 639 euro, un prezzo buonissimo per lo smartphone che molti di noi vorrebbero avere tra le mani.

Le alternative proposte sono comunque tutte più economiche, tra queste annoveriamo Galaxy A31, Galaxy S10 Lite, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Galaxy A21s, Oppo Reno 2Z, Huawei P30 Lite, Huawei P40 Lite 5G, Realme 5, Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei Y6p, Motorola Moto e 6S o Moto G8 Plus.

Il volantino Unieuro naturalmente abbraccia anche altre categorie merceologiche, per questo motivo non abbiamo in nessun modo potuto riassumere gli sconti in 250 parole, non possiamo fare altro che invitarvi ad aprire le pagine che trovate qui sotto per ricevere maggiori informazioni in merito.