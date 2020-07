Trony continua sulla strada ottimamente intrapresa nei mesi scorsi riuscendo a rilanciare una campagna promozionale di pregevole fattura, un volantino Black Friday ricco di occasioni, purtroppo però limitato solamente a determinate regioni del nostro territorio.

La soluzione che andremo a raccontarvi può essere sfruttata esclusivamente nei negozi fisici dislocati in Umbria, Molise, Abruzzo, Marche, San Marino e Veneto. Non sarà difatti sfruttabile online sul sito ufficiale o altrove in Italia; allo stesso modo è presente anche la possibilità di approfittare del finanziamento senza interessi, alias Tasso Zero, con versamento della prima rata a partire dalla mensilità di Ottobre 2020.

Per i codici sconto e le nuove offerte Amazon, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram.

Volantino Trony: queste offerte fanno davvero sognare gli utenti

I prezzi di alcuni dei prodotti più richiesti ed in voga del momento fanno sognare gli utenti, sono infatti presenti forte riduzioni su Galaxy S20, in vendita nel periodo a 699 euro, o Apple iPhone Xr a 599 euro.

Puntando invece a prodotti più economici, quindi rientranti entro la fascia di prezzo dei 300 euro, ecco arrivare i vari Samsung Galaxy A41 a 229 euro, Oppo A5 2020, Huawei P30 Lite, Oppo A9 2020, Huawei P40 Lite E o Huawei Y5p.

Molto interessanti sono anche gli sconti applicati sul settore dei wearable, le migliori proposte riguardano sicuramente Galaxy Watch Active, Huawei Watch Gt 2, Galaxy Active 2, Garmin Vivoactive 3 o Huawei Watch Gt.

Tutti i dettagli in merito al volantino Trony discusso nel nostro articolo li trovate direttamente qui sotto, tra le immagini inserite come galleria fotografica.