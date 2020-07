In questi giorni estivi abbiamo dato notizia di alcune rimodulazioni di prezzo che sono avvenute in casa WindTre ed in casa Vodafone. A differenza delle precedenti occasioni, gli operatori hanno preferito modificare alcune tariffe per le iniziative di telefonia mobile piuttosto che per le iniziative di telefonia fissa. Anche per i clienti TIM è stato previsto un cambio nei costi.

TIM, le due offerte rimodulate con un nuovo prezzo e nuove soglie di consumo

A partire dallo scorso mese di Giugno, il provider ha deciso di cambiare le tariffe delle promozioni Ten Go e SuperGiga 20. Difatti, la scelta dell’operatore è stata quella di unire le due promozioni con un unico pacchetto di soglie di consumo e con un costo standard.

I clienti con tali offerte potranno ora beneficiare di consumi no limits per telefonate, internet ed SMS. Il prezzo nuovo per il rinnovo sarà invece di 23,99 euro. A differenza delle precedenti occasioni è quindi previsto un incremento pari ad 1,49 euro.

Le avvenute modifiche sono operative dallo scorso 25 Giugno. In base ai regolamenti vigenti, essendo trascorso il termine del 25 Giugno gli utenti non potranno più optare per una rescissione senza penali della propria linea.

Tale provvedimento di TIM riguarda un bacino ristretto di utenti. Una maggiore platea è invece interessata dalla rimodulazione che ha colpito le schede SIM. Tutti gli abbonati dell’operatore italiano che si avvalgono di una SIM ma senza una ricaricabile attiva dovranno ora pagare una quota aggiuntiva di 1,99 euro. La quota aggiuntiva sarà scalata dal credito ogni mese.