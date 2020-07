The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You: dove sono finite le serie tv che hanno determinato la piattaforma americana Netflix durante il periodo della quarantena? Procediamo con calma per non confonderci le idee. La prima elencata innanzitutto ha come protagonista un giovane ragazzo che si unisce all’Ordine Ermetico della Rosa Blu, una società segreta che insegna e pratica la magia. The Order è di genere paranormale e thriller ed è piuttosto macabra.

Dark non è da meno, in quanto vede come principali protagonisti due ragazzi scomparsi in un bosco. Ovviamente le famiglie si uniscono nella ricerca dei due ma sono costrette a fare i conti con i mostri del passato. Stranger Things mantiene invece quello sfondo cupo e inquietante ma supera il margine dell’horror. Narra la storia di un gruppo di adolescenti alle prese con un mondo misterioso: il Sottosopra, un universo parallelo abitato da mostri spaventosi.

Tredici è una serie televisiva di genere thriller psicologico, incentrata sul suicidio di Hannah Baker argomentato a sua volta da 13 videocassette. Infine You, anche questo un thriller psicologico che narra però l’amore ossessivo e malato di Joe (libraio) nei confronti della sua cliente.

The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You: notizie sulle nuove puntate?

Dark sembra aver concluso la sua successione di episodi con l’ultima stagione uscita poco fa, The Order non ha ancora lasciato trasparire nessuna info ma tornerà molto probabilmente con una terza stagione. Tempi duri invece per Stranger Thing, la quale è stata accusata di plagio. Purtroppo non si hanno ancora notizie quindi non ci resta che aspettare. Tredici, come Dark, è giunta al termine con la sua terza parte, mentre You attende solo la messa in onda della stagione 3.