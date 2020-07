La passa a Vodafone che punta ad invogliare i consumatori all’acquisto di una nuova SIM ricaricabile, è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una splendida soluzione che ricorda a tutti la potenza dell’operatore telefonico in red, e la sua grande capacità di offrire il massimo con il minimo sforzo.

La promozione è attualmente disponibile in esclusiva sottoforma di operator attack, ciò sta a significare che l’accesso risulta essere riservato solamente agli utenti che si ritrovano pronti a richiedere la portabilità del proprio numero originario, uscendo però da Iliad o da un MVNO (che non sia ho.Mobile, Very Mobile o Kena Mobile). Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di 10 euro, necessario per acquistare la SIM ricaricabile; i rinnovi saranno poi su base mensile, con addebito del canone di 7 euro direttamente sul credito residuo della suddetta, senza vincoli contrattuali di durata o altre limitazioni speciali.

Passa a Vodafone: la promozione è unica nel suo genere

La Special 50 Digital Edition attrae l’attenzione dei consumatori per la sua grandissima capacità di proporre tantissimi contenuti, a conti fatti si potranno sfruttare illimitati minuti per telefonare a chiunque, SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono, per finire poi con 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile.

Tutto questo a soli 7 euro al mese, la navigazione non presenta limitazioni particolari, si possono raggiungere 600Mbps in download, naturalmente in perfette condizioni di connessione e con smartphone abilitato. L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’operatore telefonico stesso.