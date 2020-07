Aspettarsi un progetto senza limiti da Elon Musk potrebbe sembrare, sotto certi aspetti, un qualcosa di scontato: l’imprenditore americano, infatti, ha fatto della sua vita una vera e propria missione tecnologica e che lo vede impegnato in idee all’apparenza utopistiche ma che un giorno potrebbero diventare realtà comuni. Non è un mistero, infatti, che Musk venga sempre “criticato” per i suoi pensieri ultra futuristici, ma che allo stesso tempo venga venerato per quelle che sono le sue passioni, le stesse che oggi l’hanno condotto ad essere una delle personalità più rinomate sul pianeta. Dopo Tesla e Space X, questa volta Musk si vede impegnato in un progetto dedicato al trasporto su rotaia... ammesso che così possa esser definito! A cosa ci riferiamo? Ad Hyperloop ovviamente.

Hyperloop: l’idea di Elon Musk dietro il treno futuristico

Definire Hyperloop un treno ad alta velocità risulta tanto sbagliato quanto giusto: nel progetto dell’imprenditore è compresa l’elevata velocità, ma non quella che oggi conosciamo. Intendibile più come un mezzo di trasporto a doppio scopo, il treno futuristico previsto da Musk non solo si pone l’obiettivo di creare un nuovo modo di viaggiare, ma anche di rispettare l’ambiente andando a enfatizzare la produzione di energia rigenerabile da sfruttare per le stesse mansioni di Hyperloop. Dotando i vagoni di pannelli solari, freni a recupero d’energia e ancora del sistema vactrain (lievitazione magnetica), il treno permetterebbe di produrre energia sufficiente per il suo movimento ed in esubero, persino, del 30%.

Ovviamente Hyperloop rimane per ora un’idea molto complessa, ma mai dire mai: in Ohio il primo Sì è stato concesso con lo studio di fattibilità… Arriverà presto? Possibile.