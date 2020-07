Esselunga ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale con una nuova soluzione, attiva fino al 5 agosto su tutto il territorio nazionale, tramite la quale cercare di invogliare i consumatori a buttarsi a capofitto nel mondo della tecnologia.

Mentre è ancora disponibile l’offerta tech che vede proporre al pubblico il nuovo smartphone Huawei Y6p 2020, sempre nei punti vendita è stata attivata una soluzione completamente differente, in grado di proporre ben 4 modelli di device mobile a prezzi più che abbordabili. Al solito ricordiamo che gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale, ma sarà sempre e soltanto necessario recarsi in negozio.

Volantino Esselunga: risparmiare è facile e alla portata di tutti

Lo smartphone di fascia più alta incluso all’interno del volantino Esselunga resta essere sicuramente l’Apple iPhone 8, non sarà proprio recentissimo, lo ammettiamo, ma poterlo acquistare, nella versione da 64GB di memoria interna, a 439 euro ha sempre il suo fascino.

In alternativa è possibile avvicinarsi al mondo Android puntando a soluzioni decisamente più economiche, tutte del calibro di Samsung A21s a 198 euro, LG K30 a 99 euro o Huawei P Smart 2019 alla modica cifra di 139 euro.

Grande scalpore per i soli 9,95 euro richiesti per l’acquisto di un generico braccialetto fitness 257 115hr, qualità ridottissima, come naturalmente anche il suo prezzo finale di vendita.

Tutti i dettagli in merito alla campagna promozionale Esselunga, che ricordiamo essere attiva sull’intero territorio nazionale, sono reperibili a questo link.