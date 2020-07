Le serie televisive teen come Elite e Riverdale non ci hanno abbandonati durante il periodo difficile che abbiamo dovuto sopportare per mesi in casa. Laddove la fantasia veniva interrotta da quattro mura, il piccolo schermo ampliava i nostri confini. Ad oggi, con le giuste misure di sicurezza, abbiamo ricominciato ad uscire e a riprendere piano piano la quotidianità. Come noi anche le serie tv come Suburra e Black Mirror, hanno riscaldato i motori per delle nuove puntate. Scopriamo insieme il futuro di Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra: in arrivo buone notizie

Per quanto riguarda Elite e Riverdale, rassegnatevi, perché ci vorrà molto prima che queste facciano un nuovo ritorno sulla piattaforma Netflix. Fortunatamente però ci pensano Black Mirror e Suburra a tirarci su il morale.

Suburra avrebbe già dovuto mandare in onda gli episodi della sua terza e ultima stagione nei brevi mesi estivi, purtroppo però l’arrivo del Coronavirus ha mutato completamente le cose. Ma le buone notizie non svaniscono mai, perché da alcune settimane si sente parlare di un nuovo inizio che porterà a fruttare le nuove puntate rimaste in sospeso. Con le giuste precauzioni prese dalla troupe per via del Covid-19, la serie tv arriverà in tempo per la fine di questo lungo e faticoso anno.

Per quanto riguarda Black Mirror, invece, l’attesa si fa sempre più astratta in quanto, i nuovi episodi potrebbero tornare nei primi mesi del nuovo anno. Anche in questo caso secondo le ultime indiscrezioni la produzione ha già cominciato a girare le scene in totale sicurezza rispettando sempre le norme scritte dalla legge per via del virus.