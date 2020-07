Ottima campagna promozionale da Comet, proprio in questi ultimi giorni del mese di Luglio l’azienda ha ufficialmente deciso di lanciare un SottoCosto assolutamente interessante, ricco di occasioni da non perdere, ma sopratutto dai prezzi bassissimi.

Data la natura del volantino stesso, è bene ricordare che le scorte disponibili in negozio sono limitate, una volta terminate non verranno rifornite, di conseguenza se interessati ad un prodotto in particolare consigliamo di prendere una rapida decisione. Gli acquisti possono essere comunque completati anche online sul sito ufficiale, pagando però le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Comet: queste sono le offerte da non perdere assolutamente

Oltre 33 pagine di volantino vi aspettano, al suo interno troviamo una delle migliori offerte degli ultimi tempi (uguale alla proposta di Unieuro), applicata direttamente sul Samsung Galaxy S20, oggi ufficialmente acquistabile alla modica cifra di 639 euro nella versione no brand.

Le altre proposte rientrano, al netto dell’iPhone 11 a 699 euro e degli ultimi device Huawei, entro fasce di prezzo più alla portata di tutti, tra queste troviamo sicuramente Galaxy Note 10 Lite a 449 euro, Oppo A5 2020, Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Galaxy A21s, Galaxy A71, Galaxy A41, Galaxy A51 o Galaxy Note 10 Lite.

Per maggiori informazioni in merito ad un’ottima campagna promozionale complessiva, raccomandiamo la visione delle pagine inserite direttamente nel nostro articolo, non dimenticate che sono valide in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale (salvo esaurimento anticipato delle scorte).