Una “terribile” notizia vi potrebbe rovinare la giornata, canone Rai e bollo auto non verranno in nessun modo aboliti nel corso del 2020, è ufficiale ed è stato confermato proprio per porre un freno alla diffusione della fake news più condivisa sui social network o in rete in generale.

Qualche mese fa sul web si è infatti iniziato a parlare di una possibile decisione del governo italiano di ridurre le tasse sulle spalle dei contribuenti italiani, arrivando addirittura a rimuovere definitivamente canone Rai e bollo auto. Chiaramente l’eco è stato elevatissimo, non ricordiamo il tempo di aver potenzialmente assistito ad un’idea di questo tipo e, già a prima vista, appariva fin troppo bello per essere vero.

Con il tempo la consapevolezza della possibile fake news è emersa, sino ad arrivare alla terribile verità, nonché conferma ufficiale dal Governo, il canone Rai ed il bollo auto non verranno in nessun modo aboliti nel corso del 2020.

Bollo auto e Canone Rai: l’abolizione non si farà, ma perché

Cerchiamo di rispondere ora ad una domanda molto semplice, per quale motivo? la risposta lo è altrettanto, a conti fatti, lo Stato Italiano non può rinunciare al gettito economico delle suddette imposte, corrispondente per l’esattezza a 7,5 miliardi di euro l’anno, sopratutto in un così difficile periodo storico come quello che stiamo attualmente attraversando.

Non lasciatevi ingannare da fake news o sopratutto da truffe che millantano la possibilità di rimborsi dei ratei già pagati di canone Rai, solamente una piccola porzione di utenti avrà l’opportunità di richiedere l’esenzione.