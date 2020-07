Bennet spacca tutto con il lancio di un volantino davvero devastante, una campagna promozionale attiva su tutto il territorio nazionale fino al 5 agosto, ma con scorte in alcuni casi decisamente limitate.

L’idea dell’azienda è quella di andare a contendere il dominio della rivendita di elettronica a Esselunga e Unieuro, lanciando nello stesso periodo una soluzione altrettanto economica e ricca di occasioni alla portata dei consumatori. Gli acquisti potranno essere completati esclusivamente presso i negozi Bennet, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. Il Tasso Zero è possibile con AGOS, la richiesta dovrà essere pre-approvata, ed allo stesso tempo sarà necessario spendere almeno 199 euro.

Volantino Bennet: grandi offerte per tutti i gusti

Il mondo degli smartphone è attraversato dal volantino Bennet, anche se comunque non raggiunge livelli particolarmente elevati, quali potrebbero essere i top di gamma del settore. L’unico modello che potrebbe attirare l’attenzione di molti di noi è l’Apple iPhone 8, forse leggermente datato, in vendita però a soli 379 euro.

Le alternative con sistema operativo Android sono rappresentate da Galaxy A70 raggiungibile a 269 euro, affiancato da Galaxy A20e a 139 euro e Alcatel 1 in vendita a soli 59 euro. L’attenzione viene attratta sicuramente dalle buonissime promozioni applicate sulle televisioni, basti pensare infatti che sono necessari solamente 299 euro per acquistare una Smart TV LG da 49 pollici, per capire che si potrebbe davvero celare l’occasione da non perdere.

Il volantino Bennet lo trovate nel dettaglio nel nostro articolo.