Nonostante il colosso cinese Xiaomi presenti sempre dispositivi tecnologici all’avanguardia come smartphone, tablet, monopattini elettrici, televisioni, non dobbiamo dimenticarci di quelli che sono oggetti indispensabili, per esempio un ombrello.

L’ombrello durante le serate di pioggia estive, possono tornare sicuramente molto utili. Pensate che l’azienda ne ha presentato uno che costa meno di un ombrello normale. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi: ecco l’ombrello smart che costa meno di un ombrello normale

Oggi vogliamo parlarvi dello Xiaomi 90 Fun, che vi aiuterà a proteggervi dalle piogge ma anche dal sole forte con il suo ombrello reversibile anti-UV. Le caratteristiche dell’ombrello di Xiaomi 90 Fun sono molte e tutte molto comode in ogni situazione all’aperto. Esso infatti può tranquillamente ripararvi dalla pioggia, inoltre è reversibile, quindi non dovrete temere ripiegamenti o sgocciolamenti una volta chiuso.

In più, l’ombrello è pensato anche per ripararvi dal sole forte, proteggendovi dai raggi UV. La vera rivoluzione rispetto ad un ombrello normale è la torcia LED posta all’interno del manico, sicuramente utile durante le escursioni in mezzo alla natura. Tra l’altro, ci stanno perfettamente due persone, visto che il diametro dello stesso è di 106 cm. Una volta chiuso però, esso è davvero molto compatto e sta tranquillamente in borsa o in uno zaino.

A rendere ancora più convincente l’offerta che attualmente potete trovare su Geekbuying grazie al Coupon sconto SMH90FUN3 che vi farà avere l’ombrello Xiaomi 90 Fun all’ottimo prezzo di 15.73 euro. Un prodotto da non farvi scappare. Che dire, andate a dare un’occhiata al prodotto in questione e in seguito potrete decidere se è un accessorio che fa per voi o meno.