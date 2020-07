WhatsApp: arriva con il nuovo aggiornamento la funzione tanto attesa

Molti utenti hanno più volte apprezzato gli aggiornamenti di WhatsApp, i quali sono il sale di questa applicazione. I clienti che utilizzano la piattaforma ormai da diversi anni, sono sempre più incentivati a farlo proprio grazie alle migliorie che vengono apportate di continuo. Queste sono stati in grado di stupire anche colori quali si sono dimostrati più avvezzi nel corso del tempo a scoprire le novità.

Si sono infatti viste tantissime nuove innovazioni, le quali hanno permesso al pubblico di utilizzare WhatsApp in più modi. Spesso e volentieri però l’applicazione è soggetta ad alcune restrizioni, le quali spazientiscono sovente gli utenti. Molti di questi infatti, utilizzando un Apple Watch, si sono resi conto del fatto che è impossibile utilizzare alcuni aspetti di WhatsApp. Stessa cosa per quanto riguarda iPhone, visto il miglioramento che sta per essere introdotto.

WhatsApp, la grande novità è in arrivo soprattutto per i possessori di un dispositivo Apple

Sono state tantissime le novità apportate da WhatsApp negli ultimi anni, anche se talvolta sono stati reputati inutili dagli utenti. In questo caso però si tratta di un aggiornamento che sto per arrivare soprattutto in aiuto degli utenti della piattaforma iOS.

Come questi ultimi ben sapranno, non è possibile scegliere un file e inviarlo direttamente dal menu di un iPhone ai propri contatti di WhatsApp. Con il prossimo aggiornamento verrà apportata proprio questa modifica, consentendo di trovare i contatti diretti all’interno del menu di invio di un qualsiasi file. La versione beta è quasi arrivata al termine, per cui basterà attendere solo poco tempo.