Vodafone propone ad alcuni fortunati utenti una promozione davvero speciale, il suo nome è Special Giga, in parole povere è una splendida soluzione da ben 70 giga di traffico dati ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima, soli 9,99 euro al mese.

L’attivazione della soluzione descritta nell’articolo risulta essere possibile esclusivamente per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita diretta da un MVNO o da Iliad, con l’esclusione però dei cosiddetti semivirtuali. La richiesta deve essere necessariamente presentata in un punto vendita, ricordando però che si tratta di una promozione “a gettone”; ciò sta a significare che anche i negozi la potranno attivare un numero limitato di volte, se in possesso dei giusti requisiti potreste non riuscire a richiederla, se arrivate troppo tardi.

Il costo iniziale da sostenere è comunque abbastanza ridotto, 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile e solo 1 centesimo per l’offerta in sé (sono comunque inclusi 5 euro di credito residuo).

La limitazione riguarda invece il metodo di pagamento del canone, va infatti ricordato che la Vodafone Special Giga prevede il versamento dei 9,99 euro mensili tramite Ricarica Automatica, in altre parole il cliente dovrà corrispondere il tutto tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile.

Vodafone: i contenuti dell’offerta

L’offerta, nonostante i limiti indicati in precedenza, è davvero una delle migliori in circolazione, proprio perché in grado di proporre la possibilità di mettere le mani su 70 giga di traffico dati in 4.5G, affiancati da minuti e SMS senza limiti da utilizzare a piacimento verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.