L’operatore Vodafone Italia ha recentemente lanciato la nuova offerta generazionale denominata Shake it FUN, dedicata ai clienti Under 25 ad un prezzo davvero molto conveniente.

L’offerta inoltre include gratis la navigazione senza limiti e senza consumare i Giga dell’offerta per alcuni giochi e per la visione di Twitch, oltre che per Social, Chat e Musica. Scopriamola nel dettaglio.

Vodafone ha lanciato la nuova Shake it FUN per gli under 25

La nuova offerta Shake it FUN comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti, 20 GB di traffico dati con addebito su credito residuo, oppure 40 Giga di internet con Smart Pay, ossia con addebito su metodo di pagamento automatico, navigazione senza limiti e senza consumare il bundle di Giga per le app più popolari di Chat, Social e Musica, Vodafone Power Gaming incluso senza costi aggiuntivi e l’abbonamento Tidal Premium incluso gratis per 6 mesi, poi a 6.99 euro al mese salvo disattivazione. Tutto a soli 9.99 euro al mese.

Il nuovo potenziale cliente Under 25 che volesse acquistare l’offerta dovrà anche corrispondere al rivenditore il contributo di attivazione di 5 euro, che si somma al costo di una nuova SIM, il cui prezzo standard è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, salvo eventuali costi diversi applicati dal rivenditore.

La navigazione senza consumare i Giga per Social, Chat e Musica è possibile grazie all’attivazione contestuale di Vodafone Pass Chat, Pass Music e Pass Social senza costi aggiuntivi. I Giga illimitati sono disponibili, solo in presenza di traffico dati sulla propria SIM, per chattare, navigare sui social e ascoltare musica in streaming su una lista di app che potete consultare comodamente sul sito ufficiale dell’operatore.