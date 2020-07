Trony anticipa il Black Friday con una campagna promozionale davvero molto interessante, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su tantissimi prodotti a prezzi bassissimi, riuscendo nel contempo a risparmiare il più possibile.

Fino al 3 agosto, solo nei negozi fisici dislocati in Veneto, Repubblica di San Marino, Marche, Umbria, Molise e Abruzzo, sono disponibili tantissimi smartphone e tecnologia in generale in forte sconto. Coloro che supereranno una determinata soglia di spesa, va ricordato, potranno anche approfittare del cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, con pagamento della prima rata nella mensilità di Ottobre 2020.

Volantino Trony: fino al 3 agosto fortissimi sconti

Le offerte del volantino Trony sono davvero ottime, osservando da vicino solamente il mondo degli smartphone possiamo infatti scoprire Apple iPhone Xr a 599 euro, Galaxy A41 a 229 euro, Oppo A5 2020 a 129 euro, Samsung Galaxy S20 a 699 euro, Oppo A91 a 279 euro, Huawei P30 Lite a 199 euro, Oppo A9 2020 a 179 euro, Huawei P40 Lite E a 169 euro e Huawei Y5p a 99 euro.

L’attenzione è catalizzata interamente dal Galaxy S20, un vero e proprio best buy assoluto, oggetto di forte sconto presso praticamente tutti i rivenditori di elettronica, almeno nel periodo corrente. Un buonissimo focus è stato applicato sul settore wearable, con Samsung Galaxy active 2 a 149 euro, Garmin Vivoactive 3 a 159 euro, Huawei Watch Gt 2 a 149 euro, Galaxy Watch Active a 169 euro e Garmin Vivoactive 3 a 159 euro.

