Siamo oramai arrivati alle ultime giornate di Serie A, ma i grandi eventi su Sky proseguiranno anche nel corso dell’estate. Le esclusive della pay tv nel mese di agosto contemplano grandi eventi come Formula 1, MotoGp, Champions League ed NBA. Da tempo, oltre che sui classici piani per il satellitare, la tv a pagamento sta puntando anche nel settore strategico dello streaming.

Sky, con NOW TV tutti i grandi eventi sono completamente a costo zero

Per quanto concerne lo streaming, Sky ha lanciato oramai da anni la sua piattaforma NOW TV. Il servizio rappresenta una garanzia per numerosi abbonati, anche grazie ad alcuni vantaggi sostanziali. NOW TV è un sistema che garantisce la visione degli eventi Sky in streaming, senza una parabola e senza un decoder e soprattutto senza un vero e proprio vincolo d’abbonamento. Per tali ragioni, ad oggi, NOW TV può essere considerato la grande alternativa al sistema IPTV.

Gli utenti che sono appassionati di sport e calcio possono quindi attivare il comodo ticket Sport di NOW TV ad un prezzo base di 29,99 euro ogni trenta giorni. Sarà necessaria solo questa spesa per avere pieno accesso agli eventi targati Sky su smartphone, tablet, dispositivi mobili di vario genere o anche smart tv.

Importanti e vantaggiosi sono anche i pacchetti extra sportivi. NOW TV consente agli abbonati di scegliere un ticket tra Intrattenimento, Serie tv e Cinema ad un prezzo mensile di soli 9,99 euro. Inoltre, per chi non vuole perdersi nemmeno un film, una serie tv o uno show d’intrattenimento è possibile attivare tutti e tre i pacchetti al costo di 19,99 euro.