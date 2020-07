MediaWorld propone offerte incredibili a tutti gli utenti con prezzi ai minimi storici su tantissimi prodotti, questo grazie alla presenza dei cosiddetti XDays, una campagna promozionale di tutto rispetto in grado di soddisfare pienamente le pretese delle maggior parte dei consumatori.

Tutti gli acquisti dovranno essere completati esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, non nei punti vendita, entro e non oltre il 29 luglio 2020. Gli utenti che supereranno i 199 euro di spesa potranno effettivamente appoggiarsi al Tasso Zero, ovvero un finanziamento rateizzato senza interessi da corrispondere direttamente tramite conto corrente bancario. Allo stesso modo, indipendentemente da quanto si spenderà, la spedizione presso il proprio domicilio è sempre da ritenersi completamente gratuita.

MediaWorld: il volantino è senza precedenti e convince tutti

Innumerevoli sono gli smartphone effettivamente in promozione, tra questi non possiamo che annoverare l’ottima accoppiata Samsung Galaxy S20 e iPhone Xr, due device di grandissima qualità oggi in vendita a meno di 700 euro, più precisamente a 699 e 679 euro (entrambi naturalmente in versione completamente sbrandizzata).

Per risparmiare ancora di più, rinunciando però alla qualità generale, ecco arrivare il Samsung Galaxy S10 Lite, una buona alternativa per coloro che comunque non vogliono spendere più di 429 euro.

Non mancano, infine, anche soluzioni decisamente più economiche, tutte sotto i 300 euro, quali sono Huawei P Smart, Huawei P30 Lite, Huawei Y5p, Galaxy A20e o Xiaomi Redmi Note 9. Maggiori dettagli vi attendono direttamente sul sito ufficiale del volantino MediaWorld discusso.