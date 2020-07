La piattaforma di streaming video Netflix è sicuramente la più importante in assoluto in questo momento. Durante il periodo di lockdown si è alzato notevolmente il numero di ascolti sulla piattaforma, infatti alcune serie TV sono riuscite a raggiungere degli ascolti mai visti prima d’ora. Netflix offre una varietà di titoli nel suo catalogo, la sua ampia scelta dà la possibilità a tutti gli utenti di scegliere quello che più gli piace. Ci sono alcune serie TV che rientrano nella cerchia di quelle più ricercate e visionate in assoluto e tra queste abbiamo Lucifer, Vis a Vis, The Witcher. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità riguardanti le suddette serie TV.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: le nuove puntate su Netflix

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Lucifer. Questa è probabilmente la serie più attese fra tutte,sembra aver passato dei periodi tutt’altro che facili essendo che varie volte ha subito delle cancellazioni per poi ritornare sulla scena. Ciò è dovuto principalmente alle campagne intraprese dai fan, che hanno dato una spinta importante verso il ritorno sul piccolo schermo. Dunque, pare che la sesta stagione stia ufficialmente per arrivare con delle sorprese per quanto riguarda trama ed effetti speciali. La data di uscita non è stata ancora confermata.

Continuiamo parlando di The Witcher. Recentemente è stata mandata in onda la prima stagione, precisamente a dicembre dello scorso anno. È stata confermata anche la seconda stagione, a causa dell’emergenza Coronavirus però non è stata ancora creata.

Concludiamo parlando di Vis a Vis. La serie TV di produzione spagnola ha avuto un ottimo successo e il suo ciclo narrativo sembra essere concluso. Tuttavia, i produttori hanno in serbo una chicca per i fan, ossia uno spin-off della durata di una o due stagioni chiamato Vis a Vis: El Oasis.