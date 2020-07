Iliad ha rivoluzionato da due anni il mondo della telefonia in Italia. Il gestore transalpino con le sue promozioni low cost ha messo in seria difficoltà giganti del settore come TIM, Vodafone e WindTre. Ancora oggi, la promozione principale del provider, la Giga 50, resta una delle migliori nel panorama nazionale per rapporto tra contenuti e costi mensili.

Iliad, a breve la telefonia fissa: ecco quando arriva la Fibra Ottica

Il desiderio di rivoluzione di Iliad però non si ferma. Come raccontato da tempo, il gestore ha intenzione di investire sempre di più nel nostro paese e non hanno sorpreso quindi i rumors e le indiscrezioni degli scorsi mesi su un possibile ingresso del provider anche nel campo della telefonia fissa. Le voci delle ultime settimane sono ora diventate notizia ufficiale: a breve l’operatore lancerà anche nel nostro paese offerte per la Fibra Ottica.

Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate si sono susseguiti due episodi molto importanti. In primis, il Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta della stessa Iliad, ha dato l’ok al team francese per operare anche nel settore della telefonia domestica. Non meno importante è poi la novità circa un accordo raggiunto da Iliad con Open Fiber, società già partner di altre compagnie (WindTre su tutti) per la diffusione di reti per la Fibra Ottica.

Resta quindi da chiarire solo lo scenario sui tempi. Se nei primi mesi di quest’anno si parlava di 2024 come anno d’esordio di Iliad nel campo della telefonia domestica, ora le previsioni lasciano pensare anche ad un anticipo rispetto a tale data.