Huawei sta affrontando un periodo non troppo semplice, soprattutto a causa delle grandi limitazioni da parte del governo americano. Come tutti ben sanno infatti i servizi Google sono stati totalmente eliminati da tutti i nuovi smartphone del colosso cinese.

Questo però non ha fatto sì che il noto brand produttore di smartphone arretrasse in classifica. Huawei si ritrova infatti sempre al primo posto per quanto riguarda le vendite di dispositivi mobili. Nel frattempo inoltre la creazione delle interfacce basate sul robottino verde sarebbe ancora molto prolifica, con le solite EMUI.

L’interfaccia in arrivo che prende il nome di EMUI 10.1, porterà diverse novità che elenchiamo qui di seguito: Animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo, Design ottimizzato, Risposta alle chiamate da computer Huawei, Editing di file, Condivisione dello schermo, Navigazione multi-dispositivo, Assistente Huawei, Sicurezza.

Huawei: la EMUI 10.1 arriva mentre già si pensa alla prossima EMUI 11

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11