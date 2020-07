Gli smartphone sono certamente lo strumento tecnologico attualmente più importante che ogni utente ha a disposizione, con esso infatti possiamo gestire sostanzialmente ogni aspetto della nostra vita digitale, dal gestire il conto in banca all’effettuare pagamenti o transazioni di qualunque tipo su internet.

Ovviamente col tempo i nostri device hanno visto un progresso incredibili investirli, il quale col tempo ha portato a risultati incredibili come display ad altissima risoluzione, fotocamere in grado di scattare foto che non hanno nulla da invidiare alle reflex Entry Level e sistemi di sicurezza davvero impenetrabili in grado di garantire la privacy di ogni utente.

Cosa aspettarci in futuro

Ovviamente, visto l’attuale livello raggiunto, viene spontaneo chiedersi cosa arriverà col tempo e con l’evoluzione che sicuramente continuerà ad investire gli samrtphone.

La risposta in realtà non è così difficile, poichè basta semplicemente ragionare su cosa hanno in pentola le varie aziende impegnate nei progetti per creare device sempre più incredibili.

Innanzitutto avremo device con delle nuove batterie in grado di unire capienza, durata di vita e rapidità di carica, magari basate sul nuovo materiale tanto spesso discusso, ovvero il grafene.

In più dobbiamo tenere conto anche dell’evoluzione che investirà le fotocamere, con Samsung che ha già in programma una rivoluzione che incrementerà notevolmente la risoluzione che i sensori saranno in grado di catturare, si parla infatti di 600Mpx.

Ovviamente poi in ultima istanza, tralasciando il fattore prestazioni che sicuramente aumenteranno in modo pressoché costante nel tempo, dobbiamo parlare del futuro dei dispositivi foldable, i quali probabilmente col tempo diventeranno uno standard importante che conquisterà una grande fetta di mercato