Expert è stupefacente e riesce sicuramente ad attirare su di sé l’attenzione dei consumatori italiani con il lancio di una campagna promozionale SottoCosto davvero molto interessante, al suo interno si trovano prezzi bassissimi su molti prodotti.

Gli acquisti possono essere completati sia online che nei punti vendita, entro e non oltre il 2 agosto 2020, a patto che vi siano ancora scorte effettivamente disponibili, poiché data la natura di SottoCosto potrebbero terminare prima del previsto. Coloro che riusciranno (o vorranno) superare un determinato livello di spesa, potranno comunque approfittare anche del finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi direttamente dal conto corrente bancario.

Volantino Expert: incredibili offerte con il SottoCosto

In prima pagina scoviamo già una delle offerte migliori, l’Apple iPhone 11, nella versione da 64GB di memoria interna, acquistabile alla modica cifra di soli 749 euro. Scorrendo le pagine possiamo anche scoprire soluzioni altrettanto interessanti, come ad esempio il Samsung Galaxy S20 in vendita a 649 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre per la versione no brand. In alternativa consigliamo l’acquisto di Samsung Galaxy A41 a 259 euro, Galaxy A30s a 179 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 209 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 159 euro, Huawei P30 Lite a 199 euro, P Smart 2020 a 179 euro, P Smart S a 219 euro, Xiaomi Redmi 8 a 129 euro o Huawei Y7 2019 a 129 euro.

