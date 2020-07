Carrefour pare essere totalmente impazzita, il volantino attivo fino al 27 luglio in tutti i punti vendita in Italia riesce a scontare alcuni dei migliori smartphone Android di fascia medio-bassa, raggiungendo i prezzi più bassi mai visti prima.

Il volantino che andremo a raccontarvi, è bene ricordarlo, risulta essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita sparsi per il territorio nazionale; gli acquisti non sono compatibili con il sito ufficiale, almeno per quanto riguarda la tecnologia. Coloro che spenderanno una cifra superiore ai 199 euro potranno inoltre approfittare del Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, ed addebito diretto sul conto corrente.

Volantino Carrefour: il risparmio è ottimo

Le migliori offerte del volantino Carrefour affondano le proprie radici nella fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, troviamo infatti ottimi prezzi applicati su Samsung Galaxy A41 a 299 euro, Galaxy A51 a 269 euro, Galaxy A10 a 129 euro, Galaxy A21s a 149 euro, Motorola E6 Play a 99 euro, Motorola One Action a 179 euro, TCL Plex a 199 euro o Huawei P30 Lite a 229 euro.

Nel caso in cui, invece, foste interessati a cellulari nei quali non è praticamente possibile installare applicazioni di terze parti, sappiate che sono comunque presenti Doro 7060 a 79,90 euro o Brondi President in vendita alla modica cifra di 59,90 euro.

Le sorprese non finiscono qua, perché alle spalle di quanto vi abbiamo appena raccontato troviamo anche top di gamma dal calibro assoluto e richiestissimi dalla maggior parte di noi. Scopriteli subito tra le pagine inserite qui sotto.