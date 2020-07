Bennet lancia offerte davvero straordinarie in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, riuscendo nel contempo a ridurre di molto i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti in commercio, seppur in alcuni casi con disponibilità limitate.

Tutti gli acquisti, come accade anche da Esselunga e Carrefour, possono essere completati in via esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o da altre parti. Allo stesso modo, coloro che spenderanno cifre considerevoli potranno appoggiarsi ad un finanziamento Agos a Tasso Zero, ovvero senza interessi e pagamento diretto tramite conto corrente bancario.

I codici sconto Amazon e le nuove offerte speciali vi attendono subito sul nostro canale Telegram appositamente dedicato.

Volantino Bennet: questi sono i migliori prezzi in circolazione

Gli smartphone in promozione abbracciano quasi interamente la fascia media del mercato della telefonia mobile, richiedendo il massimo esborso per l’Apple iPhone 8, un buon vecchio terminale ancora graditissimo dalla maggior parte di noi, effettivamente acquistabile alla cifra di 379 euro.

Puntando invece verso dispositivi di casa Android, ecco arrivare alcune promozioni interessanti applicate su Samsung Galaxy A70 a 269 euro (solo 400 pezzi in tutta Italia a questo prezzo), Galaxy A20e a 139 euro o Alcatel 1 a soli 59 euro.

Non mancano, infine, tantissime occasioni in merito all’acquisto di televisori di altissimo livello fortemente scontati (una smart TV LG da 49 pollici a soli 299 euro). Il consiglio che vi possiamo dare è di aprire subito le pagine che trovate qui sotto, vi aiuteranno a comprendere e conoscere da vicino l’ottimo volantino Bennet.