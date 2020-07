Gli spyware Android sono tra le componenti più temibili per gli utenti. Registrano ogni nostra mossa dalle chat WhatsApp alla navigazione sul web e le chiamate strettamente personali. Alcuni riescono addirittura a spiare Facebook, così come evidenziato di recente dal famoso team francese di Evina reduce da una segnalazione Google senza precedenti.

Le nuove componenti sono state etichettate come “altamente dannose” in quanto si configurano come una sorta di keylogger interattivo attraverso cui vengono trafugati indirizzi email, numeri di telefono e password. Lo scopo è quello di rubare il profilo contattando gli amici con lo scopo di diffondere altri malware ed attacchi phishing a nostro nome.

Le app dannose sono state incluse dagli esperti in una black List che tutti dovrebbero conoscere. Serve per scoprire quali siano le applicazioni da eliminare subito dal telefono prima che facciano ancora danni. Tra i consigli segnalati dagli analisti dopo la rimozione troviamo:

cambio password immediato per l’account personale

mancato reperimento dei medesimi prodotti in market store alternativi

pulizia del sistema con antivirus per eventuali tracce di codice malevolo

Detto questo passiamo in rassegna le 25 app maligne dopo che da Mountain View comunicano la dismissione dallo store per rilevato pericolo. Si tratta di prodotti installati da milioni di utenti per utility appartenenti alla categoria personalizzazione.

Android: ecco la lista delle 25 app sospette che rubano i dati Facebook