Alexa For Apps è il nome della nuova funzione pensata da Amazon per il suo assistente vocale. L’intento del colosso è quello di rendere Alexa ancora più efficace e, dunque, in grado di tenere testa ai rivali. L’introduzione di un’ulteriore funzione, infatti, si pone l’obiettivo di alimentare le capacità dell’assistente vocale e renderlo ancora più allettante per gli utenti.

Alexa For Apps: ecco la nuova funzione pensata da Amazon per il suo assistente vocale!

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, sarà presto in grado di svolgere una funzione fino ad ora riservata ai suoi principali rivali, tra i quali Siri e Google Assistant. Il colosso dell’e-commerce sembra aver voluto dimostrare di essere capace di tenere testa alla concorrenza permettendo al suo assistente vocale di aprire e gestire le app attraverso i comandi vocali. La funzione potrà essere sfruttata su dispositivi iOS e Android.

L’utente dovrà semplicemente chiamare Alexa e richiedere l’avvio dell’app che si desidera utilizzare e le funzioni che si intende svolgere. Dunque, nel caso in cui si desideri utilizzare YouTube o riprodurre un brano sarà sufficiente richiederlo ad Alexa che procederà eseguendo il tutto esclusivamente attraverso i comandi vocali.

Attualmente la nuova funzione non è disponibile per tutti gli utenti ma potrebbe arrivare molto presto. E’ previsto, inoltre, l’arrivo di un aggiornamento davvero consistente che andrebbe ad apportare dei miglioramenti al dialogo tra l’utente e l’assistente.

Alexa, quindi, sarà capace di svolgere un’ulteriore funzione che andrà ad aggiungersi a quelle già elaborate da Amazon e offerte ai vari utenti.