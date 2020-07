WindTre non vuole perdere terreno nei confronti di Iliad e delle dirette concorrenti del mercato della telefonia mobile, per questo motivo ha deciso di riproporre al pubblico la Go 50 Fire+, una promozione veramente incredibile che garantisce l’accesso a ben 50 giga di traffico dati a basso prezzo.

La soluzione corrente, in netto contrasto ad esempio con la Go 50 Top+, viene proposta sottoforma di SMS winback, ciò sta a significare che l’attivazione risulta essere possibile solo ed esclusivamente tramite invito diretto da parte di WindTre, tramite SMS promozionale. La richiesta potrà essere poi presentata solo sul numero che ha ricevuto il messaggio, non potrà in nessun modo essere ceduta a terze parti.

Il costo iniziale da sostenere è comunque in linea con quanto siamo solitamente abituati a vedere, corrisponde infatti a 10 euro per la SIM ricaricabile, senza richiedere alcunché, invece, per la promozione in sé.

Passa a WindTre con una promozione da sogno

La Go 50 Fire+ integra al proprio interno ben 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, affiancati da illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, per finire con 200 SMS da inviare ad ogni numero in Italia.

Il prezzo fisso della promozione è davvero uno dei suoi punti di forza, viene richiesto il versamento di soli 6,99 euro al mese, direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Non sono infine presenti vincoli contrattuali di durata, il cliente potrà abbandonare l’azienda quando vorrà senza essere costretto a pagare penali di alcun tipo.

Ricordiamo che per richiedere la promozione sarà necessario recarsi personalmente in uno dei punti vendita sparsi per il territorio nazionale.