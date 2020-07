Vodafone lancia il nuovo regalo con Happy Friday e tre offerte nuove

Il mondo Vodafone ha riportato ultimamente alcune defezioni da parte di diversi utenti. In molti infatti hanno scelto di migrare altrove viste le grandi offerte molto convenienti dal punto di vista dei contenuti e dei prezzi mensili.

Il gestore che più è riuscito in questa impresa è Iliad, il quale però è in procinto di essere attaccato proprio da Vodafone. Nel frattempo è venerdì, e proprio per questo parte ancora una volta l’iniziativa Happy Friday. Il regalo di cui gli utenti potranno beneficiare proprio oggi consiste in

Vodafone: oltre ai regali ci sono tre offerte che vi consentono di avere il meglio da parte del miglior gestore

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga