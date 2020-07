La promozione Vodafone atta a superare completamente le offerte di Iliad è la Special 50 Digital Edition, una splendida soluzione che prevede infatti la possibilità di mettere le mani su tantissimi giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, ad un prezzo più o meno accettabile.

La più grande limitazione, almeno per quanto riguarda la promozione corrente, riguarda sicuramente l’impossibilità di accesso da parte di ogni utente sul territorio nazionale. Va ricordato, infatti, che l’unico consumatore che la potrà effettivamente richiedere sarà l’uscente da Iliad o da un MVNO (sono esclusi i semivirtuali, tra cui troviamo Kena Mobile, ho.Mobile e Very Mobile), con annessa richiesta di portabilità obbligatoria del numero originario. Il costo iniziale da sostenere non appare particolarmente elevato, si attesta infatti attorno ai 10 euro per l’acquisto della SIM, senz’altro per l’attivazione della promozione.

Passa a Vodafone: la promozione è bellissima

La Special 50 Digital Edition è resa sicuramente speciale dalla possibilità di mettere le mani su tantissimi giga di traffico dati, a conti fatti il consumatore potrà infatti accedere a 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, illimitati minuti per telefonare a chiunque, per concludere poi con SMS senza limiti da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Il costo fisso della promozione è davvero bassissimo, si attesta attorno ai 7 euro mensili, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, la portabilità verso altra azienda potrà essere richiesta in un qualsiasi momento, senza limitazioni o effettivi costi aggiuntivi. L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita in Italia.