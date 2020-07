Solo oggi sul sito ufficiale Trony sono stati attivati sconti stratosferici con alcuni dei migliori prezzi attualmente in circolazione, il risparmio per l’utente finale è incredibile, ma bisogna affrettare la scelta, scadranno con la mezzanotte odierna.

Il volantino trony che andremo a raccontarvi è, come specificato poco sopra, attivo solamente sul sito ufficiale dell’azienda. I plus di una soluzione di questo tipo riguardano, prima di tutto la possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio, senza limiti di spesa. Inoltre, come se non bastasse, al superamento di una determinata soglia (corrispondente per l’esattezza a 399 euro) si potrà decidere di optare per il pagamento rateizzato in 20 rate senza interessi, da versare tranquillamente tramite conto corrente bancario.

Non perdetevi le offerte Amazon e tutti i codici sconto più incredibili, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: questi sono gli sconti più speciali del momento

Osservando da vicino il mondo degli smartphone, scoviamo alcune piccole chicche da cogliere immediatamente al volo, primo fra tutti l’Apple iPhone Xr da 256GB in vendita a soli 659 euro, passando anche per un ottimo Oppo Find X2 Lite a 469 euro, Huawei P Smart S con HMS o Apple iPhone 7 Plus (versione da 32GB) a 399 euro.

Un occhio di riguardo va anche all’accoppiata Apple AirPods e AirPods pro, due prodotti di qualità decisamente elevata in vendita ad un prezzo effettivamente scontato, parliamo infatti di soli 199 e di 229 euro. Per maggiori informazioni in merito al volantino Trony discusso nel nostro articolo, raccomandiamo la visione delle pagine sul sito ufficiale dell’azienda.