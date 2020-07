Nelle ultime ore il nuovo operatore unico WindTre ha iniziato ad inviare ad alcuni ex clienti, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, un SMS con la proposta d’attivazione di un’offerta molto conveniente.

Stiamo parlando della versione winback della GO 50 Fire Plus al costo mensile di soli 6.99 euro. L’SMS sta arrivando ad alcuni ex clienti selezionati attualmente clienti di altri operatori. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta.

Torna in WindTre con la GO 50 Fire Plus a 6.99 euro al mese

La GO 50 Fire Plus comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti e ben 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 6.99 euro al mese. Per attivare l’offerta winback GO 50 Fire+ sarà necessario recarsi in un negozio WindTre aderente entro oggi 24 Luglio 2020, salvo eventuali cambiamenti.

Ecco un esempio di SMS inviato dall’operatore: “AFFRETTATI! 50 GIGA sulla nuova rete TOP QUALITY di WINDTRE, minuti illimitati e 200 SMS a soli 6,99 euro al mese con l’esclusiva GO 50 FIRE+! Vieni nei nostri negozi entro il 24 Luglio 2020. Attivazione gratuita e SIM 10 euro. Info costi e privacy su windtre.it/go-50-fire-plus“.

Come indicato anche nell’SMS, l’attivazione è gratuita, mentre il costo di una nuova SIM è pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni. Non è escluso che in questo periodo possano essere partite anche altre campagne SMS winback con date di attivazione e offerte differenti, come ad esempio GO 50 Star+. Se non si dovesse ricevere alcun SMS winback, anche chi non è ex cliente WindTre potrà attivare un’offerta speciale, in alcuni casi anche online, per questo dovreste visitare il sito ufficiale dell’operatore.