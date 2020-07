L’operatore Tim Italia, in questi mesi di emergenza dovuti alla pandemia da nuovo coronavirus, ha preparato un piano per trasformare tutte le linee telefoniche solo voce in ADSL.

Il piano andrebbe a beneficio di quella piccola parte di clienti che non hanno mai attivato una linea ADSL e che hanno solo il servizio voce su rame. Questi clienti potrebbero infatti ricevere un regalo pazzesco da parte dell’operatore. Ecco tutti i dettagli.

Tim vuole fare un regalo ad alcuni clienti con offerte solo voce

I clienti in questione avranno accesso ad una linea ADSL senza dover sostenere alcun costo, escludendo ovviamente quello dell’acquisto del modem. L’opzione riguarda i clienti che avevano una connessione alla rete telefonica solo voce alla data 15 maggio 2020 e dovrebbe restare attiva finché il cliente decide di mantenere l’abbonamento attivo.

La proposta andrebbe sicuramente a far innalzare le vendite di modem, da cui l’operatore ovviamente ha grandi ricavi oltre ad aiutare chi non ha ancora disponibile una connessione Internet soprattutto alla luce del periodo di emergenza che stiamo vivendo. Attualmente il piano dell’operatore ha suscitato però alcune polemiche.

Il motivo sarebbe che il piano non va a toccare i già clienti ADSL di TIM. I vecchi clienti quindi continuerebbero a pagare il prezzo pieno senza alcun sconto. Questa particolarità non è infatti assolutamente da sottovalutare perché le linee ADSL comprenderebbero il 47.2% delle linee di collegamento Internet in Italia. Sicuramente sarà una questione spinosa per l’operatore, ma alcuni clienti potrebbero trarci un grande beneficio. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per maggiori indiscrezioni.