Nelle ultime ore sta circolando una notizia davvero sconvolgente. Di cosa si tratta? A quanto pare, l’idraulico più famoso del mondo dei videogames Super Mario in realtà non è italiano come tutti pensano. Infatti, il noto protagonista di vari titoli della Nintendo sembra essere giapponese. Scopriamo di più in merito a questa scioccante rivelazione.

La vera nazionalità di Super Mario è stata confermata recentemente da Masayuki Uemura, ossia colui che ha progettato il Famicom/NES, intervistato da poco dalla testata Kotaku. Durante questa intervista, Uemura ha chiarito una cosa fondamentale: “Super Mario Bros non è ambientato in Giappone ma il personaggio è giapponese, anche se il nome Mario sembra italiano, non è italiano. Sono stati bravi a creare questa situazione molto ambigua“.

Super Mario: quindi il personaggio è italiano o giapponese?

La dichiarazione sembra aver fatto discutere molti appassionati del gioco, anche perché il personaggio sembra essere tutto tranne che giapponese. Un indizio su tutti che ci ha fatto sempre pensare che fosse italiano è la celebre espressione “Mamma Mia”, la quale viene pronunciata con uno spiccato accento italiano. Inoltre, il nome stesso (Mario) ci fa immaginare che il personaggio sia italiano.

Anche se, negli anni scorsi, Shigeru Miyamoto ha più volte detto che Mario è “un idraulico italiano a New York“. Non è ancora chiaro se la Nintendo o lo stesso Miyamoto prenderanno una posizione in via ufficiale circa le dichiarazioni di Uemura. Fatto sta che tutti gli indizi portano ad una considerazione univoca: Super Mario è italiano. Qual’è il vostro pensiero in merito?