Il programma televisivo “Le Iene” ha da poco lanciato un servizio inerente alcune schede SIM. Perché dedicare un intero spazio a delle smart card? Semplice. Tali SIM contengono una particolarità che le rende davvero speciali. Tutto sta nel modo in cui sono posizionati i numeri. Scorrete in basso per capire di cosa stiamo parlando.

SIM: quali sono i numeri che potrebbero rendervi milionari?

I protagonisti di questo articolo sono le Top Number, anche dette Gold Number, e rappresenterebbero il tesoro nascosto a cui ogni collezionista ambisce nella propria vita, ossia le SIM rare. In che senso? Nella classificazione delle smart card esistono alcune SIM speciali composte da una sequenza di numeri che le rendono inimitabili. Il loro valore può raggiungere addirittura un milione di euro, per tale ragione i migliori collezionisti investono tutto in questa fantastica ricerca.

A tal proposito, per mostravi più da vicino il mondo dei collezionisti digitali e i relativi guadagni, abbiamo intervistato Krzysztof K. W. Alla domanda “Passando tra privati e realtà commerciali, quanto si è disposti a spendere?” egli ha risposto: “Tutto è relativo. Al giorno d’oggi il costo per una SIM Rara è aumentato parecchio rispetto al decennio scorso. Generalmente il prezzo si aggira intorno ai 1.500 – 2.000 euro con richieste che, nel caso di società per azioni e grandi multinazionali, arrivano addirittura a 50.000 euro. Non è raro essere contattato da sceicchi, procuratori ed acquirenti di alto livello come, ad esempio, calciatori, allenatori di squadre importanti e sponsor”.

Più concretamente, vi mostriamo qual è stato il guadagno delle SIM speciali utilizzato in beneficenza per l’Istituto Nazionale per la lotta ai Tumori