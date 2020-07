CoopVoce contro Kena e ho. Mobile: nasce la ChiamaTutti TOP 20

CoopVoce non è di certo nuova a lanciare offerte di altissimo livello, le quali puntualmente arrivano a dominare il panorama della telefonia mobile. Parliamo di un gestore che ha modificato le sue sorti semplicemente modificando la strategia, la quale risultava obsoleta per i tempi che corrono. Gli utenti avevano fatto notare più volte che le promozioni lanciate da CoopVoce non avevano i requisiti giusti per riuscire ad attirare nuovi clienti.

Effettivamente, nonostante i prezzi fossero molto bassi, le offerte del provider virtuale non avevano i contenuti necessari. La concorrenza fin dal primo momento ha spinto con le sue offerte piene di giga, minuti e messaggi, mentre in questo caso c’era carenza. Coop in seguito ha rivisto i suoi piani fino ad arrivare al top con le offerte attuali della linea ChiamaTutti.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 20 con la Easy+, si parte da 5 euro al mese

In questo momento sul sito di CoopVoce, ci sono due offerte davvero interessanti che di certo possono essere valutate da più tipologie di pubblico. Si tratta di due ChiamaTutti, ovvero la TOP 20 e la Easy+, soluzioni simili ma estremamente diverse tra loro per contenuti e prezzo.

La prima permette di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 SMS e 20 giga di traffico dati in 4G. La seconda invece permette di avere 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G per internet. I prezzi sono ovviamente diversi: la prima costa solo 9 euro al mese per sempre, mentre la seconda 5 euro al mese per sempre.