Le batterie di cui sono muniti gli e-scooter e le bici elettriche se di scarsa qualità potrebbero esplodere, questo l’allarme lanciato qualche giorno fa dagli esperti del settore.

L’arrivo delle bici elettriche non è stato un gran successo all’inizio. Tuttavia, con il passare del tempo i consumatori si sono resi conto dei molteplici benefici che si possono trarre dall’uso di un mezzo alternativo come e-bike e e-scooter. Come per tutte le cose, è fondamentale scegliere un prodotto che sia di qualità, poiché in caso contrario le batterie di questi mezzi elettrici tendono ad esplodere.

Tra i Paesi che hanno deciso di aderire ad iniziative per promuovere l’utilizzo di bici elettriche o scooter c’è la Gran Bretagna. Quest’ultima ha testato le e-bike per 12 mesi per la prima volta in assoluto. Lo scopo dei test era anche rilevare l’effettiva sicurezza di questi mezzi di trasporto soprattutto in caso di traffico. Per quanto riguarda gli e-scooter, in Gran Bretagna saranno a noleggio e consentiti solo su strada, massimo di 15,5 miglia all’ora, mentre è già consentito l’uso di una e-bike in sostituzione di un mezzo di trasporto tradizionale.

Bici elettriche: potrebbero esplodere se munite di una batteria di scarsa qualità

Uno su tre di 3.002 adulti intervistati ha dichiarato che sarebbe disposto ad acquistare un pacchetto di ricambio della batteria per la propria e-bike o e-scooter direttamente online. Scelta che potrebbe rivelarsi rischiosa. Si potrebbe erroneamente acquistare un’imitazione del prodotto originale, di qualità nettamente inferiore. E la batteria di una bici o scooter elettrico, come accennato prima, dipende soprattutto dalla qualità.

Le e-bike e gli e-scooter sono quasi tutti alimentati da batterie agli ioni di litio. L’ente benefico che si è occupato dell’analisi di questo studio è stato il primo ad avvisare gli utenti dell’importanza che ha la scelta di un prodotto di qualità. “Con l’evolversi dei mezzi di trasporto, stiamo diventando sempre più dipendenti dall’elettricità. I consumatori dovrebbero essere più cauti”, ha dichiarato Martyn Allen, direttore tecnico di Electrical Safety First.

“Articoli come e-bike ed e-scooter sono alimentati da batterie agli ioni di litio che richiedono di essere ricaricati per lunghi periodi di tempo. Le versioni scadenti di queste batterie possono rappresentare un grave rischio per la vita in caso di guasto. Il luogo in cui acquisti batterie di ricambio è importante tanto quanto la bici o lo scooter stessi”.