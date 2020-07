Android: 6 app del Play Store diventano gratis solo oggi

Ogni volta che si parla di Android non si può fare altro che celebrare la sua grandezza nel mondo mobile. Sono infatti tanti i sistemi operativi che si sono avvicendati in quest’ambiente senza però riuscire a raggiungere i risultati del robottino verde. Ad oggi la piattaforma mobile di Google risulta certamente la più utilizzata al mondo con oltre 2 miliardi di utenti.

Questi sono di sicuro numeri da capogiro, visto che sono stati in grado di battere anche quelli realizzati da Microsoft. Negli ultimi tempi infatti Android a superato Windows, noto sistema operativo fisso che esiste ormai da anni. Il merito è della grande versatilità di Google, che è stato in grado di far vedere le migliori cose in poco tempo. Se prima qualcuno aveva da ridire in merito alla stabilità di Android, oggi dovrà certamente ricredersi. Uno dei punti a favore di questa piattaforma è poi il Play Store, all’interno del quale è possibile ritrovare davvero qualsiasi cosa. Ci sono infatti i contenuti sia gratis che a pagamento, anche se qualche volta capitano offerte di altissimo livello.

Per avere le migliori soluzioni anche da parte di Amazon direttamente sul vostro smartphone, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi ci sono questi giochi e queste applicazioni a pagamento gratis

Nella lista qui sotto potete trovare diversi titoli del mondo Android che solo per questa giornata saranno gratuiti per tutti. Ovviamente potete scaricarli direttamente dai link che trovate in sovraimpressione.