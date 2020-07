WindTre prova a convincere la maggior parte degli utenti italiani a cambiare operatore, prassi molto comune e diffusa nell’ultimo periodo, avvicinandosi al mondo dei virtuali con l’offerta chiamata Go 50 Top+ Online.

Raggiungibile solo ed esclusivamente dal sito ufficiale di WindTre, la promozione è distribuita come operator attack, ciò sta a significare che risulta essere accessibile solamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale, al netto dei cosiddetti semivirtuali (quindi ho.Mobile, Kena Mobile o Very Mobile). Inizialmente l’utente dovrà pagare 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, senza aggiungere nient’altro per la promozione in sé.

WindTre: la promozione che nessuno si aspettava

La Go 50 Top+ Online resta una delle migliori in assoluto, infatti promette l’accesso a 200 SMS da inviare a chiunque, a minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a piacimento, per concludere poi con 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

Tutto questo dietro il pagamento di soli 5,99 euro al mese a tempo indeterminato, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM su cui è stata effettivamente richiesta la portabilità del numero originario. Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, in questo modo l’utente potrà abbandonare WindTre quando vorrà, senza incorrere in penali di alcun tipo.

Da segnalare, ad uso quasi esclusivo degli utenti in uscita da Iliad, la possibilità di attivare la Go 50 Fire+, ottima promozione ad un prezzo fisso di soli 6,99 euro al mese, sempre da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile e senza vincoli contrattuali di durata. Ricordiamo infatti che quest’ultimi sono in genere presenti esclusivamente nelle versioni Easy Pay.