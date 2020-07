La proposta commerciale di WindTre è sempre in via di definizione nel corso di questa estate. L’operatore ha una duplice strategia in atto: da una parte il provider vuole premiare i nuovi clienti con ricaricabili vantaggiose per quanto concerne soglie di consumo e prezzi, dall’altro invece c’è anche la volontà di omaggiare tutti gli abbonati che hanno già una SIM e che hanno dimostrato fedeltà.

WindTre, un’offerta GIGAnte con 150 Giga a soli 12,99 euro

Per premiare gli utenti che non hanno effettuato richiesta di portabilità, il gruppo di WindTre in questi giorni ha lanciato una nuova proposta con al centro soglie extra per la connessione internet.

La nuova iniziativa di WindTre ha un nome già emblematico: GIGAnte. Gli utenti che sceglieranno di attivare questa proposta riceveranno in dote 150 Giga al costo una tantum di 12,99 euro. La soglia extra per la navigazione di rete sarà valida per un massimo di novanta giorni e si aggiunge alla quota già prevista di default con la propria ricaricabile.

Gli utenti potranno navigare con questi 150 Giga sia sotto rete 4G che sotto rete 4,5G. Inoltre sarà anche possibile utilizzare il servizio dell’hotspot personale per condividere internet con dispositivi fissi o con tablet.

Per attivare la tariffa GIGAnte di WindTre sarà necessario ricevere l’SMS informativo da parte dello stesso gestore. Solo una parte degli abbonati potrà infatti accedere a quest’offerta. Una volta ricevuto il messaggio, sarà necessario rispondere con un semplice Sì. Una volta arrivata a scadenza, i 150 Giga saranno disattivati senza possibilità di rinnovo per gli abbonati.