Per le prossime settimane, da qui alla fine dell’estate, ci saranno importanti iniziative per tutti gli utenti che vorranno effettuare la portabilità del loro numero di telefono. In particolare modo le promozioni messe in campo da Vodafone risultano essere estremamente vantaggiose per i nuovi clienti.

Vodafone, chiamate ed internet sino a 50 Giga per i nuovi abbonati

Come negli ultimi tempi, anche nei giorni conclusivi di luglio la migliore proposta di Vodafone si conferma la Special 50 Giga. Gli abbonati che sceglieranno questa proposta potranno contare su un pacchetto di consumi che consiste in minuti senza limiti per le telefonate ed in 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo finale della proposta è di 7,99 euro con fatturazione ogni trenta giorni. L’iniziativa di Vodafone si rivolge in particolare modo ai clienti attualmente in Italia e per i clienti con SIM di operatori virtuali.

La principale alternativa alla tariffa Special 50 Giga è l’altrettanto vantaggiosa Special 40 Giga. I consumi di questa ricaricabile sono quasi speculari rispetto a quelli della precedente. A disposizione dei clienti ci sono quindi chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali con una quota internet di 40 Giga. Il prezzo da pagare è di soli 6,99 euro.

Sia nell’uno che nell’altro caso, il costo da pagare per l’attivazione della rete e della SIM si attesta sui 10 euro. Le due iniziative ora presentate sono delle semplici winback. La sottoscrizione delle offerte potrà quindi essere effettuata non online, ma solo ed esclusivamente in uno store ufficiale del gestore. Per il passaggio della rete sarà necessario attendere sino a tre giorni lavorativi.